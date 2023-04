Fundo soberano saudita dobra participação na petrolífera Saudi Aramco para 8%

Lusa 16 Abril, 2023 • 10:46 Partilhar este artigo Facebook

O fundo soberano da Arábia Saudita duplicou a sua participação na gigante petrolífera Aramco para 8%, após a transferência de uma nova tranche de ações para uma empresa totalmente detida pelo Fundo de Investimento Público (PIF).

Segundo avança neste domingo a agência oficial de notícias SPA, o príncipe herdeiro, Mohammed bin Salman, anunciou a "transferência de 4% das ações da Saudi Aramco pertencentes ao Estado para a Saudi Arabian Investment Company (Sanabil Investments), uma sociedade 100% detida pela PIF".

O mesmo número de ações tinha já sido transferido no ano passado para o PIF, representando, na altura, 80.000 milhões de dólares (cerca de 73.000 milhões de euros).

A gigante petrolífera saudita Saudi Aramco registou em 2022 lucros recorde de 161.000 milhões de dólares (146.000 milhões de euros), obtidos graças à alta dos preços do crude.

No relatório anual divulgado em março passado, a empresa sublinhou que o lucro representava "o maior de sempre", devendo-se ao aumento dos preços da energia registado na sequência da invasão russa da Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022, que trouxe sanções e a limitação da venda de petróleo e gás russo nos mercados ocidentais.

No documento, a Aramco disse esperar aumentar a produção para aproveitar a procura do mercado, permitindo financiar os planos do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, para desenvolver paisagens urbanas futuristas para afastar a Arábia Saudita do petróleo.