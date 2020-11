G20 define quadro que permite aliviar dívida dos países mais pobres

© António Pedro Santos / Global Imagens

No comunicado final de uma reunião extraordinária de Ministros das Finanças do G20 (que representa as 20 principais economias mundiais) e dos governadores dos bancos centrais desses países, foi aprovado este acordo comum para "abordar de forma eficiente as vulnerabilidades atuais de dívida que requerem uma revisão caso a caso, mas também uma forte coordenação dos credores".

Os credores devem "implementar esta iniciativa de forma completa e transparente" com o objetivo de "facilitar o tratamento oportuno da dívida para os países que podem ser eleitos para a DSSI, com ampla participação dos credores, incluindo o setor privado".

O processo de eleição, que começa com a petição do país devedor, "vai basear-se numa análise de sustentabilidade da dívida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, bem como por uma avaliação coletiva dos credores oficiais", refere a nota final da reunião.

O ministro das Finanças da Arábia Saudita, Mohamed al Yadan, que presidiu à reunião, assegurou que os participantes concordaram em "examinar antes da próxima Assembleia da Primavera do FMI e do Banco Mundial, se a situação económica e financeira assim o exigir, a extensão da DSSI por mais seis meses".

No passado dia 14 de outubro, o G20 tinha anunciado que chegou a acordo quanto a uma extensão da Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida por seis meses.

A moratória do G20 entrou em vigor no dia 01 de maio e, até ao acordo do mês passado, estava previsto que terminasse no final do ano. O seu objetivo é ajudar os 73 países mais pobres do mundo devido à crise causada pela pandemia de covid-19.