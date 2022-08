Gazprom avisa que as sanções impediram regresso da turbina ao Nord Stream

Refinaria da Gazprom perto de Moscovo, Rússia © Natalia KOLESNIKOVA/AFP

A empresa russa Gazprom disse esta quarta-feira que as sanções aplicadas a Moscovo, devido à invasão da Ucrânia, fazem com que seja "impossível" o regresso de uma turbina, da Siemens, essencial ao funcionamento do gasoduto Nord Stream.

Numa nota, divulgada esta quarta-feira, a empresa afirma que "os regimes de sanções impostos pelo Canadá, União Europeia e EUA, bem como a discrepância entre a situação atual e as obrigações contratuais existentes da parte da Siemens fazem com que seja impossível a entrega" da turbina.

Nas últimas semanas, os países europeus têm indicado que acreditam que Moscovo está à procura de um pretexto para atrasar o regresso da turbina e reduzir ainda mais as entregas de gás, no contexto das tensões em torno da Ucrânia.

O chanceler alemão Olaf Scholz já acusou a Rússia de ser responsável por bloquear a entrega da turbina.

A Gazprom diz que o equipamento, que foi devolvido à Alemanha depois de ter sido reparado no Canadá, é fundamental para garantir o bom funcionamento do oleoduto Nord Stream 1, que abastece a Europa.

A Rússia reduziu o volume das suas entregas em junho e julho, dizendo que o gasoduto não poderia funcionar normalmente sem este equipamento.

O gasoduto Nord Stream 1 tem com uma capacidade de 167 milhões de m3 por dia, de acordo com dados da Gazprom, citados pela AFP, liga a Rússia à Alemanha através do Mar Báltico. Esta infraestrutura é estratégica para o fornecimento de gás aos europeus, especialmente aos alemães.

O Kremlin assegura que são as sanções que estão na origem das dificuldades de entrega e que, por conseguinte, a Europa sofre com as medidas que impõe à Rússia.