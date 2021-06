GM aumenta investimentos em veículos autónomos e elétricos em duelo com a Ford

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Junho, 2021 • 07:34 Partilhar este artigo Facebook

A General Motors vai aumentar os seus investimentos em veículos autónomos e elétricos e acrescentar duas fábricas de baterias, uma vez que aposta em que os automobilistas vão mudar da gasolina para a nova tecnologia.

O anúncio, feito na quarta-feira, sucedeu ao feito pela rival Ford de que a sua marca de luxo Lincoln iria ser elétrica ou híbrida (gás-elétrica) em 2030, incluindo quatro veículos totalmente elétricos.

Ao longo de meses, os fabricantes automóveis têm feito anúncios sucessivos e alternados sobre veículos elétricos, o que alimentou as cotações das suas ações.

A GM não detalhou os locais de construção das novas fábricas, mas o seu diretor financeiro, Paul Jacobson, disse que seriam similares em tamanho às que estão em construção em Lordstown, no Estado do Ohio, e em Spring Hill, no Estado do Tennessee. Estas fábricas vão empregar cada uma mais de mil trabalhadores e custar cerca de 2,3 mil milhões de dólares (1,9 mil milhões de euros).

As novas fábricas deveriam começar a funcionar no final da década, mas foram antecipadas e devem entrar em funcionamento em 2025.

Estas unidades integram o plano da GM de investir 35 mil milhões de dólares em veículos elétricos e autónomos entre 2020 e 2025.

A empresa também revelou que vai dar mais espaço nas fábricas à produção de veículos elétricos, mas não deu mais detalhes.

A GM já tinha anunciado que iria investir 27 mil milhões de dólares em veículos autónomos e elétricos até 2025 e apresentar 30 veículos elétricos novos, à escala mundial.

Os veículos elétricos representam menos de dois por cento das vendas de veículos no último ano, na sua maioria em marcas de luxo. Mas os analistas da indústria preveem um crescimento forte durante a década.

O analista Daniel Ives, da Wedbush, afirmou, em mensagem de correio eletrónica, que a GM e a Ford estão a procurar superar-se mutuamente com os anúncios de veículos elétricos. "Esta é uma corrida de veículos elétricos que está em curso em Detroit, com a Ford e a GM a disputar quotas de mercado e de mentes nesta vaga verde".

Estes fabricantes automóveis, acentuou, estão a disputar um mercado que estimou venha a atingir os cinco biliões de dólares na próxima década.