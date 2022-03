Governo britânico reforça legislação para sancionar "elites corruptas" russas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson. © Adrian DENNIS/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 05 Março, 2022 • 18:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Governo de Londres disse este sábado que vai reforçar a legislação para sancionar "mais duramente e rapidamente" as "elites corruptas" ligadas ao regime do Presidente russo, Vladimir Putin, depois da invasão da Ucrânia, com Moscovo a prometer retaliar.

O anúncio surge quando o Governo é criticado com regularidade pela oposição e membros da maioria conservadora por não ser mais enérgico a enfrentar os fluxos duvidosos de dinheiro russo que chegam há anos ao Reino Unido.

O secretario de Estado do Tesouro, John Glen, disse hoje na BBC que o Governo queria agir "mais fortemente e rapidamente" para sancionar os oligarcas e empresas ligadas ao governo russo.

"O que estamos a tentar fazer é ter uma base jurídica mais fácil para agir", afirmou.

Para reprimir estas "elites corruptas" o executivo precisou, num comunicado, que ia propor emendas ao projeto de lei que apresentou na terça-feira no Parlamento que visa lutar contra a criminalidade económica.

As emendas também permitem que o Governo se alinhe "mais rapidamente" com as sanções impostas a determinadas pessoas pela União Europeia, Estados Unidos ou Canadá.

"Vamos aumentar a pressão sobre as elites criminosas que tentam lavar o seu dinheiro em solo britânico e apertar o cerco à corrupção. Não terão onde se esconder", avisou o primeiro-ministro, Boris Johnson, no comunicado.

O Governo de Moscovo, por seu lado, denunciou "a histeria das sanções em que Londres desempenhou um dos papéis principais, se não o papel principal", prometendo "medidas de retaliação proporcionais e severas" que "resultarão indubitavelmente na perturbação dos interesses britânicos na Rússia".

A iniciativa britânica reflete a "escolha" feita pelo Governo de Londres de uma "confrontação aberta com a Rússia", afirmou a porta-voz do ministério russo dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, apelidando-a de "russofobia".

A Rússia lançou, na madrugada de 24 de fevereiro, uma ofensiva militar à Ucrânia e as autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças. Segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de 1,2 milhões de refugiados.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.