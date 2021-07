Governo francês estuda impor vacinação obrigatória a toda a população

Primeiro-ministro português, António Costa, e presidente francês, Emmanuel Macron, estiveram reunidos em Paris na quarta-feira. © EPA/IAN LANGSDON

A vacinação obrigatória contra a covid-19 está a ser estudada pelo governo de França e pelas autoridades do país, revelou o Presidente e chefe de governo, Emmanuel Macron, esta segunda-feira.

Numa comunicação ao país, Macron começou por referir que "até 15 de setembro, a vacinação será obrigatória para todos os cuidadores e funcionários de hospitais, clínicas, lares de idosos, estabelecimentos para pessoas com deficiência e para quem trabalha em contacto com idosos ou em situação de fragilidade, inclusive no domicílio".

Mas a surpresa deste discurso foi que o governo está a ponderar se avança com a vacinação obrigatória de toda a população, mesmo dos que rejeitam tomar a vacina contra a covid.

"A nossa escolha é simples: devemos colocar restrições aos não vacinados e não a toda a gente", atirou o chefe de Estado.

Acrescentou ainda que o "passe sanitário", o certificado digital, tem justamente "esse significado". Separa os vacinados dos não vacinados. O passe deverá refletir de forma essa diferença entre os dois grupos, fez saber Macron.

