Governo francês estuda impor vacinação obrigatória a toda a população

Primeiro-ministro português, António Costa, e presidente francês, Emmanuel Macron, estiveram reunidos em Paris na quarta-feira. © EPA/IAN LANGSDON

A vacinação obrigatória contra a covid-19 está a ser estudada pelo governo de França e pelas autoridades do país, revelou o Presidente e chefe de governo, Emmanuel Macron, esta segunda-feira.

Numa comunicação ao país difundida em direto pelas televisões e através da conta oficial de Twitter do PR francês, Macron começou por referir que "até 15 de setembro, a vacinação será obrigatória para todos os profissionais e funcionários de hospitais, clínicas, lares de idosos, estabelecimentos para pessoas com deficiência e para quem trabalha em contacto com idosos ou pessoas em situação de fragilidade, inclusive ao domicílio".

Mas a surpresa deste discurso foi que o governo já está a ponderar se avança com a vacinação obrigatória de toda a população, mesmo dos que rejeitam tomar a vacina contra a covid.

"A nossa escolha é simples: devemos colocar restrições aos não vacinados e não a toda a gente", avisou o chefe de Estado.

Acrescentou ainda que o "passe sanitário", o certificado digital, tem justamente "esse significado". Separa os vacinados dos não vacinados. O passe deverá refletir de forma clara essa diferença entre os dois grupos, fez saber Macron.

Tal como outros países na Europa e fora dela, França vive um quadro de agravamento da situação sanitária, com os mais jovens a serem os mais infetados na nova vaga infecciosa, liderada pela variante delta do coronavírus que provoca a covid.

Macron jogou ainda alguns argumentos de defesa do cenário de vacinação total nacional. Disse que "todas as vacinas disponíveis em França protegem-nos de forma sólida contra a variante delta, reduzem a força infecciosa [do vírus] cerca de 12 vezes e previnem 95% das formas graves da doença".

Assim, "a vacinação de todos os franceses é a única maneira de voltar à vida normal".

"Somos uma grande nação da Ciência, do Iluminismo, de Pasteur. Quando a ciência nos oferece os meios para nos protegermos, devemos usá-los com confiança na razão e no progresso", declarou o líder gaulês.

Mais infetados, menos internados

Segundo a Lusa, França continua a registar um aumento nas infeções de covid-19, registando 4.580 novos casos diários (ontem), mas a situação nos hospitais está em desagravamento.

A autoridade nacional de saúde francesa refere que os novos casos registam uma tendência de subida (eram 2.683 há uma semana) e que o país atingiu um total de 5,8 milhões de infeções.

Foram registadas mais 18 mortes em hospitais, elevando o total até à data para 111.331 fatalidades.

Ainda segundo a Lusa, "as autoridades atribuem o aumento de casos à progressiva expansão da variante Delta, mais contagiosa, e que já responde por quase metade de todas as novas infeções no país".

"A grande maioria dos recém-infetados são jovens", já que a maioria dos idosos e idosos estão vacinados. Assim, "o aumento dos casos não se traduz em mais pressão hospitalar", refere a Lusa.

"O último balanço indica que os pacientes de covid-19 internados em hospitais está em 7.275, abaixo dos 8.044 registados há uma semana, e os internados em cuidados intensivos recuaram para 953 (1.123 há uma semana)."

* Com Lusa