Grécia lança 'cheque' de 150 euros para jovens que se vacinarem

A Grécia vai lançar um cheque de 150 euros para os jovens entre os 18 e os 25 anos que forem vacinados para o coronavírus. O cartão pré-pago poderá ser utilizado em museus, cinemas, no turismo, em transportes e também nos teatros, segundo o anúncio feito esta segunda-feira pelo primeiro-ministro, Kyriákos Mitsotákis, na residência oficial, citado pelo jornal Kathimerini.

O "Freedom Pass", assim se designa este apoio", é visto como uma "janela de liberdade" para todos os jovens que sofreram com a pandemia. "É tempo de premiar um grupo de cidadãos, de 940 mil jovens, que sentiram disrupções na educação, nas viagens e no entretenimento", assinalou o líder do governo grego. A medida deverá custar 140 milhões de euros.

O cartão será emitido digitalmente, através de uma plataforma governamental, assim que os jovens forem vacinados. O programa vai entrar em vigor durante os primeiros dias de julho.

A Grécia está perto de vacinar metade dos 10,7 milhões de habitantes: perto de 3,6 milhões já receberam a primeira dose, dos mais de 4,7 milhões que já beneficiaram de pelo menos uma toma. Mais de 100 mil gregos estão a ser vacinados diariamente.

"A diminuição da pandemia dá-nos uma falsa sensação de segurança e complacência, pelo que é importante salientar que a batalha contra o coronavírus ainda não acabou e que os cidadãos vacinados são cidadãos seguros", acrescentou Akis Skertsos, secretário de Estado do primeiro-ministro e coordenador das medidas de vacinação da Grécia.