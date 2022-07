Grupo chinês de transporte partilhado Didi multado em 1,2 mil milhões

Didi é a empresa de serviços de transporte partilhado, o 'Uber chinês' © EPA

As autoridades chinesas multaram a empresa de serviços de transporte partilhado Didi, o 'Uber chinês', em mais de oito mil milhões de yuans (quase 1,2 mil milhões de euros), por violar leis de segurança do ciberespaço.

A investigação apurou que a empresa violou a lei de segurança da rede da China, a lei de segurança dos dados e uma lei que protege informações pessoais, disse a Administração do Ciberespaço da China, em comunicado.

Um outro comunicado apontou que as "operações ilegais" do grupo geraram riscos "sérios" para a segurança nacional, afetando a infraestrutura de informação e a segurança de dados do país.

O presidente do Conselho de Administração do Didi, Cheng Wei, e o presidente Jean Liu, foram multados em um milhão de yuans (145.000 euros) cada, pois foram responsabilizados pelas violações da empresa, disseram os reguladores.

O Didi armazenou ilegalmente quase 12 milhões de capturas de tela e 107 milhões de dados de reconhecimento facial dos passageiros e mais de 167 milhões de registos de dados de localização, entre outras informações, disseram os reguladores. As violações da empresa começaram em junho de 2015.

A empresa disse, em comunicado, que aceitou "sinceramente" a decisão.

"Tomaremos isto como um aviso e persistiremos em prestar igual atenção à segurança e ao desenvolvimento", disse o grupo Didi, acrescentando que trabalhará para um desenvolvimento "seguro, saudável e sustentável" dos seus negócios.

A decisão ocorre mais de um ano depois de o Didi ter estreado na Bolsa de Nova Iorque.

Os reguladores, que alegadamente não aprovaram a entrada em bolsa, iniciaram a investigação dois dias depois, levando a que as ações do grupo afundassem.

A empresa está entre uma série de grupos tecnológicos que enfrentaram escrutínio minucioso durante uma campanha regulatória, que começou em 2020, quando os reguladores interromperam a entrada em bolsa da empresa de tecnologia financeira Ant Group, afiliada ao grupo de comércio eletrónico Alibaba.