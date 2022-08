Guterres pede aos governos que tributem "lucros imorais" das petrolíferas

António Guterres, secretário-geral da ONU. © Ranu Abhelakh/AFP

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu esta quarta-feira aos governos que tributem os lucros excessivos do petróleo e gás, face a uma crise energética mundial provocada pela invasão russa da Ucrânia, segundo a imprensa internacional.

"É imoral que as empresas de petróleo e gás obtenham lucros recordes com esta crise de energia que está a afetar as comunidades mais pobres", disse Guterres e defendeu que os lucros gerados por essas companhias no primeiro trimestre do ano, que ascendem a 100 mil milhões de dólares, deveriam ser usados para apoiar os mais vulneráveis.

"Essa ganância grotesca está a punir as pessoas mais pobres e vulneráveis, enquanto destrói a nossa única casa", afirmou o secretário-geral da ONU.

Guterres também instou os governos a aumentar e diversificar as cadeias de fornecimento de matérias-primas e tecnologias de energia renovável, eliminando a burocracia em torno da transição energética. "Todos os países fazem parte desta crise energética", sublinhou.

O secretário-geral da ONU alertou para as consequências da guerra na Ucrânia que exacerbou a insegurança alimentar global e a dívida em todo o mundo, mas especificamente em países em desenvolvimento: "Muitos países em desenvolvimento estão afogados em dívidas, sem acesso a financiamento, que estão tentar recuperar da pandemia de covid-19, podem ficar à beira do abismo".