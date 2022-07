Herbert Diess sai da liderança da Volkswagen

Herbert Diess, que vai deixar a liderança da VW, com o chanceler Olaf Scholz © AFP

O presidente executivo (CEO) do grupo Volkswagen, Herbert Diess, vai abandonar o cargo, sendo substituído por Oliver Blume, atual CEO da Porsche, a partir de 1 de setembro, foi anunciado esta sexta-feira.

O conselho de supervisão da Volkswagen informou, em comunicado, que Blume é apontado como o novo CEO do grupo, cargo que exercerá juntamente com as funções que desempenha na Porsche.

O conselho de supervisão do grupo VW realiza uma mudança de geração e agradece a Herbert Diess pelo contributo para a transformação do grupo, assinala a empresa na mesma nota.

Com as alterações, o diretor financeiro do Grupo VW, Arno Antlitz, também assume o cargo de diretor de operações.

Os quatro anos do mandato de Diess foram marcados por sobressaltos. O seu lugar foi várias vezes colocado em causa, em particular no outono passado, quando a estratégia de eletrificação e o estilo de gestão foram contestados pelos sindicatos.