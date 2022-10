Hungria espera ratificar este ano entradas da Suécia e da Finlândia na NATO

Primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orban © EPA/YURI KOCHETKOV

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Outubro, 2022 • 17:58

A Hungria esperar ratificar até ao final do ano as entradas da Suécia e da Finlândia na NATO, disse, em Budapeste, ministro Adjunto do país do centro europeu, que, tal como a Turquia, ainda não validou a adesão.

"Admito como grande possibilidade que possa acontecer até meados de dezembro", afirmou Gergely Gulyás, em resposta a uma pergunta da imprensa sobre a ratificação húngara da próxima ampliação da NATO, a aliança militar do Atlântico Norte.

Gulyás assinalou que a proposta já deu entrada no parlamento, onde o partido do Governo, o Fidesz do primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orbán, dispõe de uma maioria de dois terços.

O tema será tratado "na sessão do outono", acrescentou.

Até ao momento, 28 dos 30 países membros da aliança ratificaram a entrada da Suécia e da Finlândia, que aconteceu após ambos os países se terem manifestado contra a invasão russa da Ucrânia, abandonando a sua neutralidade e juntando-se ao pacto militar ocidental.

A entrada dos dois países nórdicos requer também a aprovação do parlamento da Turquia, cujo Governo condiciona a sua ratificação a várias questões, como a extradição das pessoas que considera terroristas.