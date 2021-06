IATA prestes a lançar passaporte sanitário no Médio Oriente

Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways foram das primeiras companhias aéreas do mundo a testar o aplicativo IATA em janeiro. © EPA/NIC BOTHMA

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA, na sigla em inglês) anunciou esta quinta-feira que o seu passaporte anti-covid começará a funcionar "nas próximas semanas" no Médio Oriente.

O "IATA Travel Pass" é uma aplicação digital de saúde que permite verificar o teste PCR (com recurso à saliva) dos viajantes ou a sua vacinação, bem como partilhar estes dados com autoridades e companhias aéreas.

"Recebemos um feedback muito positivo sobre o IATA Travel Pass. Ele entrará em serviço nas próximas semanas com várias operadoras na região do Médio Oriente", disse Willie Walsh, Diretor Executivo da IATA, durante uma conferência de imprensa virtual.

Após um ano catastrófico de 2020 devido à pandemia, durante o qual perderam dois terços dos seus clientes, as companhias aéreas estão a fazer uma campanha para relançar as viagens aéreas, com a criação de passaportes sanitários.

Nenhum esquema de certificação de vacinas foi ainda aceite ou reconhecido universalmente, mas o passe IATA ganhou popularidade entre as principais companhias aéreas do Golfo.

Os pesos pesados ​​na região - Emirates, Etihad Airways e Qatar Airways - estiveram entre os primeiros no mundo a testar o aplicativo IATA em janeiro. Vários outros países ao redor estão a trabalhar para implementá-lo.

Os eurodeputados, por sua vez, deram luz verde na quarta-feira ao certificado digital europeu covid, destinado a facilitar as viagens neste verão dentro da União Europeia. Os Estados-membros devem implementá-lo até ao dia 01 de julho.