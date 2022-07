Indústria da Alemanha sobe 0,2% em maio em cadeia e cai 1,5% em termos homólogos

Indústria da Alemanha sobe 0,2% em maio © Photo by AFP

A produção real da indústria transformadora alemã aumentou 0,2% em maio face a abril e caiu 1,5% face ao mesmo mês de 2021, segundo os dados provisórios divulgados esta quinta-feira pela agência federal de estatística alemã (Destatis).

A Destatis também reviu os dados referentes a abril, tendo o indicador aumentado 1,3% face a março e contraído 2,5% em termos homólogos, contra os dados preliminares que apontavam para um aumento em cadeia de 0,7% e uma queda de 2,2% em termos homólogos.

No setor industrial, a produção em maio foi 0,6% mais elevada do que em abril.

Dentro do setor industrial, a produção de bens de investimento cresceu 2,2% e a de bens de consumo e bens intermédios caiu 0,9% e 0,4% respetivamente.

Além da produção industrial em si, em maio face a abril, a produção de energia caiu 5,8% e a atividade da construção avançou 0,4%.

Espera-se que a produção continue a ser afetada por uma elevada escassez de insumos (elemento ou conjunto de elementos que entra na produção de bens ou serviços).

As ruturas nas cadeias de abastecimento devido à guerra na Ucrânia e as contínuas distorções resultantes da pandemia, tais como o encerramento de portos na China, continuam a causar problemas no processamento das encomendas.

Sendo a Alemanha um país orientado para a exportação, a sua indústria é desproporcionadamente afetada pelas sanções comerciais contra a Rússia e pelos problemas nas cadeias de abastecimento resultantes da escassez de bens intermédios relevantes.