Indústria do calçado quer acolher refugiados ucranianos

Luís Onofre, presidente da APICCAPS. © Maria João Gala / Global Imagens

A Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos comunicou ao governo que as empresas do setor estão disponíveis para acolher refugiados ucranianos e está já a "efetuar um levantamento das oportunidades de emprego" existentes.

Lembrando que, até ao momento, mais de 150 mil ucranianos terão já abandonado o país, e que a ONU estima que, nos próximos meses, o número de refugiados possa ascender a cinco milhões, o presidente da APICCAPS diz que o setor do calçado, "tantas vezes apontado como um exemplo de competitividade, deve voltar a assumir uma posição de relevo, de grande responsabilidade".

Em comunicado, Luís Onofre sublinha: "Tomamos a liberdade de, nas últimas horas, abordar o governo, manifestando a disponibilidade para acolher nas nossas empresas refugiados ucranianos".

"São verdadeiramente difíceis de prever as consequências de um conflito desta natureza. Sabemos, porém, que não poderemos ficar indiferentes ao que está a ocorrer na Ucrânia e tudo faremos para estar à altura de uma digna resposta humanitária ", sublinha Luís Onofre.

No comunicado, a associação admite que há várias questões processuais a serem consideradas, como o estatuto de refugiado, o acolhimento no nosso país, a integração na Segurança Social e mesmo no Serviço Nacional de Saúde. "Importa, de igual forma, assegurar condições de trabalho no nosso país, na nossa indústria, e a imprescindível formação profissional", defende a associação, sublinhando que o governo criou já um grupo de trabalho interministerial para análise de todas estas vertentes.