Um funcionário do restaurante 'JNcQuoi', na avenida da Liberdade, em Lisboa, atende um cliente que utiliza uma viseira de proteção contra a covid-1 no primeiro dia após o alívio das medidas de emergência devido à situação epidemiológica da covid-19 decretadas pelo Governo no dia 15, em Lisboa, 18 de maio de 2020. Lojas e demais ocupantes da Avenida da Liberdade juntam-se pela primeira vez para convidar os clientes a voltar à zona comercial mais emblemática da capital lisboeta. A ideia pretende promover a redescoberta segura dos espaços já existentes e de novas lojas. Para comodidade dos clientes, os espaços comerciais vão promover um horário idêntico entre si, com abertura a partir das 11h00 e fecho até às 20h00, seis dias por semana, disponibilizando um serviço de 'click & colect' que permite realizar compras online, via telefone ou email diretamente com as lojas e fazer a recolha e levantamento sem ter de sair do carro. MIGUEL A. LOPES/LUSA