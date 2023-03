Inflação na zona do euro caiu em março, mas a pressão mantém-se

Inflação da zona do euro caiu em março, mas pressão se mantém © Pixabay

A inflação na zona euro, em março, desceu mais do que o esperado pelos analistas de mercado, devido à forte redução dos preços da energia, embora persista a pressão sobre o setor alimentar.

Segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo gabinete de estatísticas da União Europeia Eurostat, a inflação abrandou em março para os 6,9%, comparando com os 8,5% de fevereiro. Para este mês, os analistas esperavam uma queda para 7,1%.

Os números do Eurostat evidenciam uma queda drástica dos preços da energia, embora persistam as pressões no segmento alimentar.

Os preços da energia, que durante a maior parte do ano passado foram o principal vetor da inflação, caíram 0,9% em março, após um aumento de 13,7% em fevereiro, o que poderá dever-se às medidas de contenção adotadas nos países da zona euro, mas também a subida das temperaturas.

Já o segmento dos alimentos (que inclui também o tabaco e bebidas alcoólicas) registou alta de 15,4%, face aos 15% em fevereiro. O mesmo ocorreu com os serviços, que avançaram 5% em março face aos 4,8% de fevereiro.

Entre as principais economias da zona euro, todas registaram quedas significativas: a Alemanha passou de 9,3% em fevereiro para 7,8% em março, a França caiu de 7,3% para 6,6% e a Itália passou de 9,8% para 8,2%.

Já em Espanha, a inflação caiu de 6% em fevereiro para 3,1% em março. E em Portugal, segundo dados preliminares partilhados também esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a inflação situou-se nos 7,4% em março, menos 0,8 pontos percentuais face ao valor registado no mês anterior. Março de 2023 é o quinto mês consecutivo em que a taxa de variação homóloga do indicador que mede a inflação diminui.

Mesmo os países bálticos, que vinham de quase um ano de inflação próxima ou acima de 20%, estão a registar quedas no reajuste de preços: a Lituânia registou 15,2%, Estónia 15,6% e Letónia 17,3%.

Contudo, os analistas da consultoria Oxford Economics consideram que os valores agora alcançados na zona euro não serão suficiente para promover uma mudança na política monetária do Banco Central Europeu (BCE). Neste sentido, esperam um novo aumento das taxas de juros de referência do BCE, "até que uma procura mais frágil, juntamente com a flexibilização dos preços da energia, alivie as pressões subjacentes sobre os preços".