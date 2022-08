© Getty Images via AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 10 Agosto, 2022 • 14:57

A inflação homóloga nos Estados Unidos desacelerou para 8,5% em julho, sobretudo devido à descida do preço dos combustíveis, segundo o índice de preços no consumidor (CPI) divulgado esta quarta-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA.

Em junho, a inflação homóloga tinha ficado em 9,1%, o nível mais alto desde novembro de 1981.

Na comparação com o mês anterior, os preços mantiveram-se estáveis.