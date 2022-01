Inov Contacto: 200 jovens portugueses vão estagiar em mais de 30 países

Estágios Inov Contacto © Direitos Reservados

O Inov Contacto, o programa de estágios internacionais promovido pela Aicep Portugal Global e cofinanciado pelo Portugal 2020, vai entrar na sua 25ª edição. São 201 os jovens selecionados que irão estagiar em mais de 150 entidades distribuídas por 34 países, anuncia a AICEP.

Só amanhã é que os jovens candidatos saberão qual o país e a empresa de destino do seu estágio, numa cerimónia em que estará o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, além do presidente da Aicep, Luís Castro Henriques e do presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo.

Refira-se que, dos 201 estagiários selecionados, 64% são do sexo feminino. Quanto aos destinos, e devido às restrições decorrentes da pandemia, este ano o Inov Contacto terá uma "maior preponderância" de estágios em países europeus. A principal origem de formação dos estagiários é a área de Management (34%), seguida pelas Ciências Sociais e Serviços, Engenharias, Turismo, Ciências e Tecnologias, Artes e Multimédia, Saúde, Bios e Humanidades, Secretariado e Tradução.

A Universidade de Lisboa, seguida pela Universidade do Porto, Universidade de Coimbra, Universidade do Minho e Universidade Católica Portuguesa são as instituições que constam em mais currículos dos jovens selecionados.

O Campus INOV Contacto desta 25ª edição decorre até ao dia 3 de fevereiro, em formato híbrido., sendo que pretende capacitar os estagiários sobre internacionalização, dar-lhes um conhecimento "mais profundo" sobre a economia portuguesa, bem como sobre as tendências de evolução do mundo. Pretende, ainda, facilitar a integração no estágio. Maioritariamente em formato online, a iniciativa contempla "formação complementar com caráter prático, e que integra reuniões com coordenadores de estágio, acolhimento AICEP, reuniões com os Delegados da AICEP e informações sobre o funcionamento do estágio".

Criado em 1997, o programa Inov Contacto já assegurou a realização de cerca de 6.000 estágios, em cerca de 1300 entidades, num total de 82 países.