Investidor Ray Dalio teme consequências da polarização política nos EUA

Com as eleições dos Estados Unidos a abrirem caminho para uma divisão cada vez mais acentuada no país, o investidor multimilionário, Ray Dalio, em entrevista à Yahoo! Finance, afirma que esta polarização política é agravada pelo "apaixonante apego" da população às suas opiniões, e que este representa um dos "maiores problemas dos nossos dias".

O fundador da Bridgewater Associates mostra-se pouco confiante no retorno do país à civilidade, a menos que a população tome consciência e "tema as consequências" caso isso não aconteça, referindo mesmo a possibilidade de uma "guerra civil".

"Se estudarmos História percebemos que podemos ter uma guerra civil...E vemos isso quando as pessoas põem o ganhar e levar a sua avante acima de tudo o resto, distorcendo a verdade, violando as regras, sendo violentos uns com os outros, porque ganhar é de suma importância", afirma o investidor.

Quando questionado sobre o funcionamento do capitalismo, o empresário admite que o sistema, no qual acredita, se encontra atualmente com falhas e que necessita de uma reestruturação.

"A natureza do capitalismo pode, de várias formas, produzir disparidades que têm de ser resolvidas."

Sublinhando a importância da resolução de desigualdades na educação, Dalio afirma que esta representa uma base para os fundamentos que criam resultados financeiros e reforça a ideia de que os Estados Unidos precisam, sobretudo, de união.