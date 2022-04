Investimento em energias "verdes" cresce 50% desde outubro e ultrapassa 653.000 ME

© AFP

O investimento em energias "verdes" no âmbito dos planos de recuperação da crise da covid-19 cresceu 50% nos últimos cinco meses e ultrapassou os 653.000 milhões de euros a nível mundial, disse a Agência Internacional de Energia (AIE).

No relatório de avaliação publicado pela AIE, a agência destacou que estes valores "sem precedentes" são mais de 40% superiores aos investimentos ecológicos compreendidos nos planos de estímulo dos governos após a crise financeira de 2008.

No entanto, a AIE alertou que o valor esconde alguns desequilíbrios, nomeadamente o de serem as economias avançadas responsáveis pela maior parte do esforço, com 340.000 milhões de euros previstos para o efeito até final de 2023.

A organização considera que aquele nível de investimento é "consistente" com o necessário para atingir a meta de zero emissões líquidas de dióxido de carbono (CO2) até 2050.

Em contrapartida, espera-se que economias emergentes e em desenvolvimento gastem apenas cerca de 47.000 milhões de euros, até o final do próximo ano, "um valor muito menor do que o necessário para alcançar um caminho para emissões líquidas zero em 2050", enfatizou a agência.

Para a AIE, é muito pouco provável que a diferença entre as economias avançadas e as emergentes se reduza no curto prazo, já que governos com recursos orçamentais limitados agora enfrentam o desafio de manter alimentos e combustíveis acessíveis para os cidadãos, num contexto inflacionista devido à invasão russa da Ucrânia.

"Os países onde a energia 'verde' está no centro dos planos de recuperação mantêm viva a possibilidade de atingir emissões líquidas zero até 2050, mas as condições financeiras e económicas minaram os recursos públicos em grande parte dos restantes países do mundo", considerou, em comunicado, o diretor executivo da AIE, Fatih Birol.

O responsável insistiu que "o mundo precisa de aumentar massivamente os seus esforços de implantação de energia limpa ao longo desta década, especialmente nas economias em desenvolvimento", para "manter a esperança de limitar o aumento da temperatura global a 1,5 graus".