Italiana Eni descobre importante poço de gás ao largo do Egito

A companhia italiana de hidrocarbonetos Eni anunciou hoje a "importante descoberta" de um novo campo de gás no poço de exploração Nargis-1, na Concessão da Área Marinha de Nargis, no Mar Mediterrâneo Oriental, ao largo do Egito

No poço Nargis-1 encontrou-se a cerca de 61 metros arenitos contendo gás do Miocénico e Oligocénico e "a descoberta pode ser desenvolvida aproveitando a proximidade das instalações existentes da Eni", disse a empresa num comunicado.

A área de concessão ao largo de Nargis, no Egito, é de 1.800 quilómetros quadrados.

A Chevron Holdings é o operador com uma participação de 45%, enquanto a filial da Eni IEOC Production BV detém uma participação de 45%, e a Tharwa Petroleum Company SAE detém 10%, acrescenta-se no comunicado.

A Eni está presente no Egito desde 1954, onde opera através da filial IEOC, e a empresa é atualmente o principal produtor do país, com uma produção de hidrocarbonetos de aproximadamente 350.000 barris de equivalente de petróleo por dia.

A empresa está também a investir em projetos de gás natural em Moçambique, país que aprovou três explorações na bacia do Rovuma, ao largo da costa de Cabo Delgado.

Uma é liderada pela TotalEnergies (consórcio da Área 1) e as obras avançaram até à suspensão por tempo indeterminado, após um ataque armado a Palma, Cabo Delgado (norte), em março.

O outro é o investimento ainda sem anúncio à vista liderado pela ExxonMobil e Eni (consórcio da Área 4).

Um terceiro projeto quase concluído e de menor dimensão pertence também ao consórcio da Área 4 e consiste numa plataforma flutuante que vai captar e processar o gás para exportação, diretamente no mar, que arrancou em novembro do ano passado.