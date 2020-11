Joe Biden eleito o 46º presidente dos Estados Unidos

(FILES) In this file photo taken early on November 4, 2020 Democratic presidential nominee Joe Biden gestures after speaking during election night at the Chase Center in Wilmington, Delaware. - Joe Biden has won the US presidency over Donald Trump, TV networks projected on November 7, 2020, a victory sealed after the Democrat claimed several key battleground states won by the Republican incumbent in 2016. CNN, NBC News and CBS News called the race in his favor, after projecting he had won the decisive state of Pennsylvania. His running mate, US Senator Kamala Harris, has become the first woman US Vice President elected to the office. (Photo by ANGELA WEISS / AFP) © AFP

Com 99% dos votos contados na Pensilvânia, Biden obteve 3.345.906 votos (49,7%), enquanto o Presidente Donald Trump obteve 3.311.448 (49,2%).

Biden também obteve a maioria nos estados do Arizona, Wisconsin e Michigan, virando a seu favor estados que o Presidente e candidato republicano, Donald Trump, ganhara em 2016.

O estado da Pensilvânia é o estado natal de Joe Biden, 77 anos.

A vitória de Biden surge ao fim de mais de três dias de incerteza, durante os quais as autoridades procederam à contagem de um recorde de votos enviados por correio devido à pandemia de covid-19.

Trump é o primeiro Presidente em funções a perder a reeleição desde George ​​​​​​​H.W. Bush em 1992.

Joe Biden assume vitória no Twitter

O candidato democrata usou a rede social Twitter

para dizer que se sente "honrado" por o terem escolhido para liderar a nação. E diz que o "trabalho que se avizinha será duro", prometendo ser o presidente de "todos os americanos".

Biden já se identifica no Twitter como presidente eleito.

America, I"m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans - whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 - Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Primeira mulher vice-presidente

Kamala Harris, a primeira mulher eleita vice-Presidente dos Estados Unidos, escreveu hoje "vamos trabalhar" na rede social Twitter após a notícia da vitória do candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It"s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let"s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN - Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Harris, de 55 anos, filha de pai jamaicano e de mãe indiana, será também a primeira mulher negra a ocupar a vice-presidência dos Estados Unidos, acompanhando Biden na entrada na Casa Branca a 20 de janeiro de 2021.

A atual senadora democrata pelo estado da Califórnia será também a mulher que ocupará um cargo político da maior hierarquia na administração norte-americana, honra até agora apenas pela presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosa.