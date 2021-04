JPMorgan e Goldman Sachs anunciam lucros 400% acima do esperado

Dinheiro Vivo 14 Abril, 2021 • 17:25 Partilhar este artigo Facebook

JPMorgan, Goldman Sachs e Wells Fargo, os três maiores bancos dos Estados Unidos da América divulgaram, esta quarta-feira, as contas do primeiro trimestre e os resultados apresentam-se surpreendentemente positivos.

As estimativas dos analistas ficaram muito aquém da realidade, e os números revelam-se históricos depois de terem sido libertadas reservas de milhares de milhões de dólares e os lucros dispararem 400%.

De uma forma geral, nos últimos três meses, as ações do JPMorgan subiram 10,0%, o Goldman Sachs registou ganhos de 8,5% e o Wells Fargo cresceu 17,9%.

Com a pandemia da covid-19 a afetar fortemente a economia mundial, estes números vêm agora mostrar, de novo, o caminho do crescimento depois de uma desaceleração drástica.

Goldman Sachs

No primeiro semestre de 2021, os lucros por ação deste que é um dos maiores bancos dos Estados Unidos atingiram os 18,60 dólares (15,53 euros). Em termos de crescimento, estes números representam um aumento de 498% face ao mesmo período de 2020.

Enquanto isso, as projeções dos analistas apontavam para números muito mais baixos, nomeadamente para os 10,22 dólares (8,54 euros).

Também nas receitas, as estimativas não se aproximaram dos valores que se vieram a confirmar, a apresentar mesmo uma diferença de 5,1 mil milhões de dólares (4,3 mil milhões de euros). Enquanto os analistas estimaram receitas num total de 12,6 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros), a Goldman Sachs apresentou lucros de 17,7 mil milhões de dólares (14,9 mil milhões de euros).

JPMorgan

Também a demarcar-se em larga escala daquelas que foram as previsões, o JPMorgan viu os lucros aumentarem quase 400% nos primeiros três meses de 2021, e o banco fechou este período com lucros de 14,3 mil milhões de dólares (12 mil milhões de euros), o que representa 4,5 dólares (3,8 euros) por ação. No que respeita às estimativas dos analistas, estas apontavam para lucros de 3,10 dólares (2,6 euros) por ação.

No mesmo período do ano anterior, as receitas foram muito inferiores, nomeadamente de 2,9 mil milhões (2,4 mil milhões de euros), ou 0,78 cêntimos por ação.

Quanto às receitas, estas apresentaram crescimentos de 14% para 33,1 mil milhões de dólares (27,6 mil milhões de euros).

Wells Fargo

Por último, e apesar de ser o banco que mais se aproximou da estimativas dos especialistas, o Wells Fargo apresentou receitas de 18,06 mil milhões de dólares (15,08 mil milhões de euros) e lucros de 1,05 (88 cêntimos) por ação, 35 cêntimos acima do esperado.

Quanto às reservas libertadas, o banco apresentou 1,05 mil milhões de dólares (88 milhões de euros).