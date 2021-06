JPMorgan vai comprar platafoma de investimento britânica Nutmeg

JP Morgan, Nova Iorque © EPA/JUSTIN LANE

O banco norte-americano JPMorgan Chase anunciou quinta-feira que chegou a acordo para a compra da plataforma de investimento britânica Nutmeg, com o objetivo de criar um banco digital independente no Reino Unido, segundo vários meios especializados.

O diretor executivo do Departamento de Consumo Internacional do JPMorgan, Sanoke Viswanathan, afirmou, em comunicado, que o conglomerado financeiro está a construir "o Chase no Reino Unido a partir do zero, usando a última tecnologia", centrando-se na experiência do consumidor.

"Esperamos situar os seus reconhecidos produtos juntamente com os nossos e continuar a apoiar o seu trabalho inovador na gestão do património de pequenos investidores", acrescentou Viswanathan, em referência a Nutmeg.

O acordo foi alcançado vários meses depois de as empresas terem anunciado uma associação, através da qual a britânica passa a oferecer fundos indexados (ETF, na sigla em Inglês), criados pelo banco, o maior dos EUA em ativos.

"Os clientes devem esperar o mesmo nível de transparência, comodidade e serviço que nos tem ajudado a tornar-nos no líder digital de gestão de patrimónios no Reino Unido", apontou o diretor executivo da Nutmeg, Neil Alexander.

Ambas as empresas explicaram que o conglomerado financeiro tinha optado pela compra da Nutmeg, criada há uma década, em vez de usar tecnologia já desenvolvida nos EUA, devido aos diferentes requisitos regulatórios existentes no Reino Unido e no resto de Europa.

A Nutmeg, que gere uma carteira de ativos de 4,9 mil milhões de ativos, é um dos maiores assessores de investimento automatizado do Reino Unido e oferece uma carteira alargada de investimento e poupança.