Lagarde insta Estados-membros a acordo na UE sobre regras orçamentais "o quanto antes"

Christine Lagarde, presidente do BCE © EPA/RONALD WITTEK

Dinheiro Vivo/Lusa 28 Abril, 2023 • 18:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, instou esta sexta-feira os Estados-membros da União Europeia (UE) a chegarem a acordo rapidamente sobre a revisão das regras orçamentais, para entrarem em vigor "o quanto antes".

"É importante que um enquadramento que foi pensado, negociado e que será obviamente o resultado de um compromisso esteja em vigor o mais rapidamente possível", declarou Christine Lagarde, em conferência de imprensa no final de um Eurogrupo informal, realizado em Estocolmo durante a presidência sueca do Conselho da União Europeia.

Para a líder do banco central, "é importante para todos, mas particularmente para a política monetária, que a política orçamental funcione dentro de um enquadramento".

Aludindo às negociações que agora arrancam entre os colegisladores da UE, Parlamento e Conselho, após a divulgação da proposta da Comissão Europeia sobre a revisão das regras comunitárias para o défice e dívida pública, Christine Lagarde apontou que "o final do ano é [um prazo] importante devido aos acontecimentos políticos no início de 2024", nomeadamente as eleições europeias do próximo ano.

"Mas não ouvi ninguém dizer que é desejável voltar às regras antigas, nem [entre] nós", garantiu a responsável.

Os ministros das Finanças da zona euro analisaram hoje a revisão das regras orçamentais da UE, prevendo maior flexibilidade para reduzir o défice e a dívida pública, discutindo também as recentes tensões na banca internacional.

A discussão ocorreu à margem da reunião informal do Eurogrupo e ocorreu dois dias depois de a Comissão Europeia ter apresentado propostas legais para a revisão das regras orçamentais.

Na quarta-feira, a Comissão Europeia propôs regras orçamentais "baseadas no risco", aquando da sua retoma em 2024, sugerindo uma "trajetória técnica" para países endividados da UE, como Portugal, dando-lhes mais tempo para reduzir o défice e a dívida.

Prevista está uma maior diferenciação entre os países da UE, tendo em conta o seu grau de dificuldades, pelo que os Estados-membros com défice superior a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) ou com uma dívida pública superior a 60% do PIB terão uma "trajetória técnica" definida pela Comissão Europeia.

Em vigor há 30 anos, o Pacto de Estabilidade e Crescimento (PEC) exige que a dívida pública dos Estados-membros não supere os 60% do PIB e impõe um défice abaixo da fasquia dos 3%, mas, no contexto da pandemia, a cláusula de escape foi ativada em março de 2020 para permitir aos Estados-membros reagir à crise da covid-19, suspendendo temporariamente tais requisitos.

Pelo contexto de tensões geopolíticas e perturbações nos mercados pela guerra da Ucrânia, a suspensão temporária das regras do PEC manteve-se por mais um ano, até final de 2023, prevendo-se agora que as regras orçamentais sejam retomadas em 2024.

Também hoje em conferência de imprensa, em Estocolmo, o ministro francês da Economia e das Finanças, Bruno Le Maire, salientou que, depois da "recuperação robusta e de um crescimento positivo" na UE, é agora altura de "voltar às finanças sólidas".

"A proposta da Comissão é uma base muito boa para discussão e partilhamos os três principais pilares, que são a responsabilização, a diferenciação e a aposta em investimentos e reformas", precisou, numa alusão àqueles que considerou como necessários investimentos na área climática ou em defesa.

Vincando que "cabe à Comissão Europeia monitorizar se os Estados-membros estão a cumprir os seus compromissos" para redução da dívida pública ou do défice, Bruno Le Maire garantiu que França "não é a favor das regras antigas, que não seriam eficientes num novo mundo" após a pandemia e os choques da guerra da Ucrânia.