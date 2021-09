Londres deverá anunciar subida de 11 mil milhões de euros nos impostos para financiar saúde

Boris Johnson © EPA

O governo britânico estará a preparar-se para anunciar uma subida na carga fiscal sobre os rendimentos do trabalho. O primeiro-ministro, Boris Johnson, revela esta terça-feira o plano de reforma para o sistema de assistência social e a agência Bloomberg adianta que o Executivo deverá confirmar os planos para aumentar os impostos em 10 mil milhões de libras, mais de 11,6 mil milhões de euros (câmbio atual).

A Bloomberg nota que os assessores de Boris Johnson têm evitado comentar as notícias na imprensa britânica que apontam para uma subida de, pelo menos, 1% nos impostos sobre os salários, verba que seria canalizada tanto para financiar a reforma do sistema de assistência social como para resolver os atrasos acumulados pelo sistema nacional de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) devido à pandemia de covid-19.

O ministro que tutela o processo de vacinação, Nadhim Zahawi, em declarações à estação televisiva Sky News, e citadas pela Bloomberg, admitiu que "passámos por um choque económico sem precedentes" e defendeu uma subida da carga fiscal. "Tivemos de lidar com ele [choque económico] e tomar decisões difíceis", acrescentou.

O jornal de The Guardian adianta, por sua vez, que o Boris Johnson deverá indicar esta tarde aos membros do parlamento que o NHS está em crise que "não podem esperar que este recupere sozinho". O primeiro-ministro ainda assim deverá deparar-se com uma forte contestação à subida dos impostos.