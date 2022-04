Lucro da Chevron dispara para 5.943 milhões de euros no 1.º trimestre

© unsplash

A petrolífera norte-americana Chevron anunciou esta sexta-feira um lucro líquido de 6.259 milhões de dólares (5.943 milhões de euros) no primeiro trimestre, 355% acima do que teve no mesmo período do ano anterior.

A empresa teve uma faturação de 54.373 milhões de dólares, quase 70% mais do que o nível registado há um ano, segundo indicou em comunicado.

A segunda maior petrolífera norte-americana viu os seus resultados favorecidos pela forte subida do preço dos hidrocarbonetos no trimestre.

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia e as sanções económicas impostas pelos países ocidentais a Moscovo, o preço do petróleo disparou nos mercados interacionais, devido ao receio de limites na oferta, o que levou o barril a negociar temporariamente a mais de 130 dólares.

A petrolífera aumentou as suas previsões de produção em 15% para o conjunto do ano.

O líder executivo da Chevron, Mike Wirth, disse que a empresa está "a fazer a sua parte para aumentar a oferta doméstica, com a produção de petróleo e gás nos Estados Unidos a crescer 10% desde há um ano".

Desde o início do ano, as ações da Chevron subiram 39% em bolsa.