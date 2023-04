Lucro do Goldman Sachs afunda 18% no 1.º trimestre para 2954 milhões

© AFP

O Goldman Sachs anunciou hoje que o lucro no primeiro trimestre deste ano registou uma queda homóloga de 18%, para 3234 milhões de dólares (2954 milhões de euros).

O banco norte-americano, com sede em Nova Iorque, indicou que as receitas, entre janeiro e março deste ano, totalizaram 12 224 milhões de dólares, menos 5% face ao mesmo período do ano fiscal anterior.

A instituição financeira advertiu ainda para o facto de as receitas terem sido penalizadas com a perda de 470 milhões de dólares "em relação a uma venda parcial da carteira de empréstimos Marcus e a transferência do resto da carteira para venda".

O presidente executivo do Goldman Sachs, David Solomon, na apresentação dos resultados financeiros, afirmou que "os acontecimentos ocorridos no primeiro trimestre atuaram como um teste de 'stress' da vida real, demonstrando a resiliência do banco e das maiores instituições financeiras do país", numa clara alusão à tempestade financeira que atingiu os Estados Unidos e que levou à falência de bancos regionais como o Silicon Valley e o Signature.