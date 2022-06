Lufthansa cancela mais 2.200 voos em Frankfurt e Munique por falta de pessoal

© EPA/RONALD WITTEK

A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar mais 2.200 voos nos aeroportos de Frankfurt e Munique por falta de pessoal, que se somam aos 900 anunciados há duas semanas para julho.

A Lufthansa informou na quinta-feira à noite que vai cancelar 2.200 voos dos 80.000 voos programados, também alguns durante a semana.

Há duas semanas, a Lufthansa disse que em julho cancelaria 900 voos na Alemanha e na Europa a partir de Frankfurt e Munique em julho, às sextas-feiras e fins de semana.

"Os cancelamentos afetam especialmente os voos na Alemanha e na Europa, mas não os destinos típicos de férias", segundo a empresa alemã.

"Greves do pessoal de segurança, as condições meteorológicas e o aumento de trabalhadores que contraíram o coronavírus sobrecarregaram ainda mais o sistema", de acordo com a Lufthansa.

A Eurowings também avançou há duas semanas que previa cancelar centenas de voos em julho para estabilizar a sua oferta.

Atualmente, muitas companhias aéreas e aeroportos na Europa também estão com falta de pessoal porque durante a pandemia de covid-19 cortaram muitos empregos devido a fortes restrições de voos.

A infraestrutura aeroportuária e os serviços de segurança e controle de passageiros ainda não voltaram à normalidade, ao nível de 2019 antes da pandemia, razão pela qual as companhias aéreas não podem oferecer todos os seus voos.