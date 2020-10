Macron anuncia novo confinamento em França

Presidente de França, Emmanuel Macron © EPA/YOAN VALAT

Segundo Macron, que falava num discurso através da televisão ao país, é necessária uma "travagem brutal nos contágios" para evitar o colapso dos hospitais.

O novo confinamento começará sexta-feira, mas as escolas permanecerão, para já, abertas.

"Se nada for feito, haverá pelo menos 400.000 mortes suplementares" dentro de alguns meses em França", afirmou Macron.

As novas medidas vão manter-se em vigor pelo menos até 1 de dezembro, altura em que será reavaliada a situação, com o presidente a admitir que podem ser intensificadas. "O confinamento será reduzido assim que as infeções diárias baixem dos 5 mil infetados ", disse Macron.