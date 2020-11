Maioria das publicações dos EUA (e não só) estão contra Trump. Veja a lista

Revista The Economist apoia oficialmente Joe Biden nas eleições da próxima semana. © The Economist

Há algumas semanas que têm sido várias as publicações históricas a mostrar apoio oficial a Biden, contra Trump. Em alguns casos em tomadas de posição totalmente inéditas, como é o caso da revista Time. Na lista de 30 principais publicações dos EUA, só uma apoia Trump.

Já esta semana foi a revista de tecnologia Wired a mostrar num editorial que o caminho para os EUA não deve ser "o furacão Trump":

"Num artigo recente para a WIRED, a escritora e investigadora em media Whitney Phillips comparou o ciclo eleitoral de 2020 nos EUA a um furacão. "Na natureza, os furacões não aparecem de repente; eles retiram energia da velocidade do vento, da temperatura da água e da rotação da Terra. Os furacões também não desaparecem de repente ", escreveu ela. "Ao nos prepararmos para o desembarque, temos duas respostas básicas a considerar: Podemos tentar evacuar ou correr em direção à tempestade. Para se recuperar a longo prazo, precisamos de descobrir uma forma de fazer as duas coisas."

A semana passada foi a revista britânica The Economist a anunciar o seu apoio oficial a Joe Biden para presidente dos Estados Unidos - a posição rara nos 177 anos da publicação foi mesmo capa. Sobre Trump, é explicado que "nunca tentou representar a maioria dos americanos" e pautou-se "pelo desprezo pela verdade".

No caso da revista Time, manifestou o seu apoio a um candidato pela primeira vez em 100 anos de história. A capa desse dia foi sem o logótipo típico no topo e, em sua substituição, apareceu a palavra "Vote", em referência às presidenciais de 3 de novembro.

Antes disso já a revista científica Scientific American também tinha apelado ao voto contra Trump, por "rejeitar a ciência" e ter dado uma resposta "desonesta e inapta à pandemia". Foi a primeira vez que apoiou um candidato nos 175 anos da publicação.

Caso semelhante foram o das revistas científicas Science e New England Journal of Medicine, que condenaram a forma como a administração Trump lida com a pandemia sem qualquer valorização clara do que a ciência indica. "Os atuais líderes são perigosamente incompetentes", indica a Science em editorial.

São já 100 publicações relevantes nos EUA a apoiarem Biden contra Trump. Segue a lista reunida por pela Universidade de Santa Barbara, na Califórnia, pela ordem do maior número de leitores:

USA Today

The New York Times

Los Angeles Times

Chicago Tribune

The Washington Post

The Boston Globe

Do Top 30 de publicações mais lidas nos EUA só há uma que apoia Trump, que é o tablóide sensacionalista New York Post. Além do Post, só há depois meios mais locais a apoiarem o atual presidente.

(Pode ver a lista completa aqui)

