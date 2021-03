Mercedes Benz vai suspender produção no Brasil devido à pandemia

Mercedes-Benz © THOMAS KIENZLE / AFP

A multinacional alemã Mercedes Benz anunciou na terça-feira que vai suspender a produção de veículos no Brasil entre 26 de março e 06 de abril devido ao agravamento da pandemia da covid-19 no país.

A Mercedes Benz vai paralisar as atividades por 12 dias na fábrica de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil e também o mais afetado pela pandemia, e na fábrica de Juiz de Fora, em Minas Gerais.

O fabricante alemão acrescentou que findos os 12 dias de paralisação vai conceder férias coletivas a diferentes grupos de funcionários das duas unidades fabris, visando reduzir a circulação de pessoas e, consequentemente, a possibilidade de transmissão do vírus.

"O nosso objetivo, alinhado ao do Sindicato dos Metalúrgicos, é contribuir para a redução da circulação de pessoas neste momento crítico no país; administrar a dificuldade de abastecimento de peças e componentes, e atender à solicitação das autoridades municipais para que antecipemos os feriados municipais", explicou a Mercedes Benz, em comunicado.

Na semana passada, a multinacional alemã Volkswagen decidiu suspender a produção nas quatro fábricas que tem no Brasil por 12 dias, entre 24 de março e 04 de abril, também devido ao agravamento da pandemia.

A suspensão da produção nestes dois fabricantes automóveis acontece quando o Brasil vive o pior momento da pandemia da covid-19, com um número total de 298.676 mortos e mais de 12,13 milhões de casos.

Esses números fazem do Brasil o segundo país com mais vítimas e casos da doença no mundo, depois dos Estados Unidos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.732.899 mortos no mundo, resultantes de cerca de 123,6 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.794 pessoas dos 818.212 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.