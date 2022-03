Missão travar Rússia. Biden envia mais sistemas antiaéreos e drones para a Ucrânia

Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden © EPA/MICHAEL REYNOLDS

Dinheiro Vivo/Lusa 16 Março, 2022 • 19:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou esta quarta-feira o envio de mais armas antiaéreas e drones para ajudar a Ucrânia a defender-se da Rússia, assim como mais 800 milhões de dólares (727,7 milhões de euros) em assistência militar.

"O mundo está unido no nosso apoio à Ucrânia e na nossa determinação de fazer [o Presidente russo, Vladimir] Putin pagar um preço muito alto", disse Biden, aquando do anúncio de mais apoio à Ucrânia e horas após o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, ter pedido ao Congresso dos Estados Unidos uma zona de exclusão aérea sobre a Ucrânia ou sistemas de defesa aérea.

"Vamos dar à Ucrânia as armas para lutar e se defender durante todos os dias difíceis que virão", acrescentou Biden.

Na prática, a assistência assumirá a forma de transferências diretas de equipamentos do Departamento de Defesa norte-americano para os militares ucranianos, de forma a ajudá-los a defender o seu país contra a "invasão não provocada e injustificada pela Rússia".

O pacote de assistência militar hoje anunciado engloba, entre muitos outros, 800 sistemas antiaéreos Stinger, 6.000 sistemas anti-blindagem, 100 lança-granadas, 20 milhões de munições de armas pequenas e morteiros, 400 espingardas e 100 sistemas aéreos não tripulados táticos ('drones').

De acordo com a Casa Branca, os 800 milhões de dólares hoje anunciados elevam a assistência dos EUA à Ucrânia para mil milhões de dólares (910 milhões de euros) apenas na semana passada, num total de dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros) desde o início do Governo de Biden.

"Esta pode ser uma batalha longa e difícil. Mas o povo americano será firme no seu apoio ao povo da Ucrânia diante dos ataques imorais e antiéticos de Putin às populações civis", disse o chefe de Estado norte-americano, Joe Biden.

Apesar de Biden ter respondido aos apelos de Zelensky por mais ajuda, permitindo que o exército ucraniano se equipe com equipamentos mais eficientes, essa ajuda ficou aquém do que foi realmente pedido pelo seu homólogo da Ucrânia: uma zona de exclusão aérea ou aviões de combate.

Numa transmissão em direto, por videoconferência, Zelensky dirigiu-se na manhã de hoje ao Congresso dos Estados Unidos e citou os ataques a Pearl Harbor e de 11 de setembro de 2001, em Nova Iorque, para comparar os horrores que o povo ucraniano tem vivido.

"Precisamos de vocês agora", apelou, acrescentando que "a Rússia transformou o céu ucraniano numa fonte de morte para milhares de pessoas".

Zelensky pediu ainda que os EUA imponham novas sanções a Moscovo e a políticos russos, "todas as semanas, até que a máquina militar russa pare", e que todas as empresas norte-americanas deixem o mercado da Rússia "porque está inundado com sangue".

A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que já causou pelo menos 726 mortos e mais de 1.170 feridos, incluindo algumas dezenas de crianças, e provocou a fuga de cerca de 4,8 milhões de pessoas, entre as quais três milhões para os países vizinhos, segundo os mais recentes dados da ONU.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.