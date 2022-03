MNE irlandês interrompe evento em Belfast devido a risco de atentado

Irlanda

A Polícia da Irlanda do Norte (PSNI) evacuou esta sexta-feira um edifício em Belfast onde o ministro dos Negócios Estrangeiros irlandês, Simon Coveney, fazia um discurso devido à presença de um veículo suspeito.

Coveney estava a falar há seis minutos quando as forças de segurança ativaram o alerta de segurança para desocupar o Houben Centre, no bairro de Ardoyne, no oeste da capital da Irlanda do Norte.

De acordo com a BBC, a polícia provocou uma explosão controlada do veículo num local próximo, não tendo ainda confirmado a existência de explosivos.

O alerta de segurança foi ativado depois de a PSNI ter sido alertada para o roubo de uma carrinha, que era conduzida por uma pessoa sem ligações terroristas.

Coveney declarou mais tarde na rede social Twitter estar "triste e frustrado" por este incidente e expressou solidariedade ao motorista, que terá sido forçado a conduzir o veículo até ao destino sob a mira de uma arma.

O evento foi organizado pela John and Pat Hume Foundation, uma instituição criada em homenagem ao vencedor do Prémio Nobel da Paz John Hume e respetiva esposa.

Este incidente ocorre dias depois de o Governo britânico ter anunciado esta semana que reduziu de "grave" para "substancial" a ameaça terrorista na Irlanda do Norte.

O ministro para a região, Brandon Lewis, salientou que foi a primeira vez em 12 anos que o nível de risco foi reduzido, embora tenha tenha reconhecido que, apesar dos "progressos significativos" para uma "sociedade mais pacífica", deve evitar-se complacência pois "ainda há uma minoria que quer causar danos".

A Irlanda do Norte foi palco de três décadas de conflito sectário entre republicanos, especialmente católicos e favoráveis à reunificação política da ilha, e protestantes leais à manutenção sob a coroa britânica.

Um acordo de paz foi assinado em 1998, pondo fim ao conflito que custou 3.500 vidas, mas alguns grupos paramilitares permaneceram ativos e a província continua a ser abalada por crises políticas.