Moody's eleva previsão de crescimento do PIB chinês para 5% em 2023 e 2024

© Unsplash

Dinheiro Vivo/Lusa 01 Março, 2023 • 07:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência de notação financeira norte-americana Moody's elevou a previsão de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) da China de 4% para 5%, em 2023 e 2024.

Numa atualização das previsões de crescimento das principais economias mundiais, a agência de "rating" afirmou que a "decisão do Governo chinês de relaxar totalmente as medidas de prevenção contra a covid-19 vão, naturalmente, impulsionar a atividade económica".

A segunda maior economia do mundo cresceu 3%, no ano passado, o segundo nível mais baixo em pelo menos quatro décadas, refletindo o impacto da política de 'zero covid' e a crise de liquidez no setor imobiliário.

As autoridades chinesas ainda não anunciaram a meta de crescimento económico para este ano. Isso deve ser feito este domingo, pelo primeiro-ministro cessante, Li Keqiang, na abertura da sessão anual da Assembleia Popular Nacional, o órgão máximo legislativo do país.

A Moody's também previu que Pequim estabeleça uma meta de inflação de "cerca de 3%" e que o índice de preços ao consumidor, que em 2022 subiu 2%, segundo dados oficiais, aumente 2,3%, este ano, e 1,9%, em 2024.

Apesar do impacto positivo da reabertura do país, a agência continua a prever uma desaceleração do crescimento das economias do G-20, passando de 2,7%, em 2022, para 2%, este ano, e 2,4%, em 2024.