Multimilionários russos transferem iates para as Maldivas à medida que sanções apertam

Pelo menos cinco iates, pertencentes a multimilionários russos, estavam em navegação ou ancorados esta quarta-feira nas Maldivas, ilha no Oceano Índico que não tem um tratado de extradição com os EUA.

A chegada dos navios segue imposições de sanções à Rússia devido à invasão da Ucrânia a 24 de fevereiro.

O superiate Clio, pertencente ao multimilionário Oleg Deripaska, fundador da Rusal, empresa de alumínio, sancionado pelos Estados Unidos também em 2018, ancorou na capital Malé esta quarta-feira, de acordo com o banco de dados MarineTraffic.

O Titan, propriedade de Alexander Abramov, cofundador da Evraz, produtora de aço na Rússia, chegou à capital a 28 de fevereiro.

Para além dos iates referidos anteriormente, foram vistos mais três, esta quarta-feira, também nas Maldivas, de acordo com a agência de notícias Reuters. Um dos iates observados foi o Nirvana de 88 metros (288 pés), propriedade do homem considerado o mais rico da Rússia, Vladimir Potanin. A maioria dos navios foram vistos pela última vez ancorados em portos do Médio Oriente no início do ano.

Os EUA anunciaram que vão tomar medidas rigorosas para confiscar os superiates de russos sancionados.

No Twitter da Casa Branca, no passado domingo, foi dito que "na próxima semana, vamos lançar uma busca transatlântica multilateral para identificar e parar os ativos de empresas e oligarcas russos que estão sancionados - os seus iates, mansões e quaisquer outros ganhos que se revelem ilícitos e que se possam "congelar" sob a lei".

Washington impôs sanções ao multimilionário Deripaska e a outros russos influentes em 2018 devido aos laços com o presidente Putin, após suposta interferência russa nas eleições de 2016, nos EUA.