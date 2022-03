Multinacionais abandonam a Rússia

© Pixabay

As multinacionais têm rejeitado a ação militar da Rússia sobre a Ucrânia de forma díspar, mas condenando duramente a invasão. As medidas implementadas vão desde o fecho das operações a comentários de repúdio pela guerra.

A presidente executiva da Occidental Petroleum, Vicki Hollub, classificou a invasão como "insana e desumana". A Apple e a Ford utilizaram uma linguagem muito semelhante para descrever a profunda preocupação com a invasão da Rússia

Embora se verifique um movimento generalizado de rejeição do conflito, com a aplicação de normas exigidas por lei e voluntárias, há também organizações que ainda não tomaram posição, como lembra a agência Reuters.

A sair da Rússia

As petrolíferas BP, Shell e Exxon Mobil prometeram vender as suas participações na Rússia e sair do país. A austríaca também já anunciou a sua retirada sendo que o impacto previsto ronda os 1,5 a 1,8 bilhões de euros.

A Accenture, que tem 2.300 funcionários na Rússia, disse que iria interromper a sua atividade neste país. Já a Mercedes-Benz revelou que projeta desmembrar sua participação na russa Kamaz.

Serviços parados

A Boeing suspendeu as vendas e o apoio a aeronaves, justificando que iria seguir as sanções decretadas pelos EUA. Washington alterou as regras de exportação para impedir a Rússia de aceder a produtos tecnológicos que poderiam ser usados pelos militares. Neste contexo, a fabricante de computadores Dell Technologies interrompeu as vendas para a Rússia.

As multinacionais de pagamentos Visa e Mastercard estão a suspender as operações na Rússia.

As duas maiores empresas de logística do mundo, a United Parcel Service (UPS) e a FedEx Corp, suspenderam o serviço de entrega para a Rússia e a Ucrânia.

A SABR, especializada em reservas de viagens, avançou já que rescindiu o contrato de distribuição com a Aeroflot, prejudicando a capacidade da transportadora de bandeira russa de vender passagens.

Lojas fechadas, mas também abertas

A retalhista sueca H&M, os grupos automóveis GM e BMW, a fabricante de bebidas Diageo e a Harley Davidson são exemplos de multinacionais que pararam as vendas no mercado russo. A grande maioria das empresas não está a exportar mercadorias para a Rússia, o que também seria difícil dado que as companhias de navegação decidiram abandonar os serviços para o país.

A Nike e a IKEA estão a fechar as lojas. O grupo Inditex, proprietário da Zara, fechou as suas 502 lojas e interrompeu as vendas online. O grupo de luxo Prada também suspendeu as suas operações de retalho na Rússia..

Já os grupos Burger King e Papa John's vieram a público dizer que os restaurantes que ostentam as suas marcas na Rússia são propriedade de empresas locais. "Não prevemos pedir ao franqueado que possui e opera as lojas Papa John's na Rússia para fechar", disse o o grupo especializado em pizzas.

Produção suspensa

A Ford descontinuou as suas operações na Rússia, mas a sua parceira no mercado russo ainda tem uma fábrica no país. A Renault e a Toyota também já anunciaram a suspensão da produção, nomeadamente por falta de materiais.

À margem

Multinacionais como a Nestlé,, a Procter & Gamble, Pepsi e a fabricante de biscoitos Oreo Mondelez ainda não se pronunciaram sobre as suas operações na Rússia. .

A McDonald's, que tem 847 restaurantes na Rússia, 84% dos quais são propriedade da empresa, não fez até ao momento nenhum comentário sobre estes seus negócios.