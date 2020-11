Nações ricas reforçam financiamento para corte de emissões em países em vias de desenvolvimento

Poluição na cidade de Nova Deli, na Índia. © AFP

Com a questão das alterações climáticas mais presente na agenda internacional do que nunca, a agência de notícias britânica Reuters avança que os países que dispõem de maior riqueza, têm vindo a aumentar o financiamento para ajudar os países em desenvolvimento a reduzir as emissões de carbono e enfrentar o impacto destas alterações.

Ainda assim, nada garante que os países desenvolvidos atinjam o objetivo conjunto concordado, em 2009, nas Nações Unidas, de 100 mil milhões de dólares para 2020.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), afirmou que os governos contribuíram com 78,9 mil milhões de dólares em 2018. Ainda que seja o último ano para o qual existem dados disponíveis, é possível confirmar um aumento de 11% em relação a 2017.

Os fundos incluem empréstimos, subvenções e um montante de capital próprio, bem como investimentos privados que os organismos públicos ajudaram a mobilizar.

"Os países desenvolvidos ainda não cumpriram a sua promessa, quer em termos de quantidade, como em termos de qualidade", disse Mohamed Adow, diretor do grupo de reflexão Power Shift Africa, à Reuters.

Com a OCDE a defender que ainda é possível cumprir o objetivo estipulado, importa sublinhar que, no que respeita às finanças privadas mobilizadas, que perfizeram um total de 14,6 mil milhões de dólares em 2018, não se registou um aumento significativo de 2017 para 2018.

Simon Buckle, chefe da divisão de alterações climáticas da OCDE, vem neste seguimento relevar a importância do aumento do financiamento público.

Com a pandemia do novo coronavírus a aumentar os investimentos este ano, a OCDE declarou também que ainda não tem disponíveis dados sobre as consequências diretas do vírus no financiamento climático.

A União Europeia e os países membros são, no seu todo, o maior fornecedor de financiamento climático aos países em desenvolvimento, tendo aumentado essas contribuições em 2019, para 21,9 mil milhões de euros.