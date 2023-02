Negociador do Brexit debate em Lisboa o futuro da União Europeia e dos cidadãos

Michel Barnier, antigo ministro francês da Sustentabilidade, ex-comissário europeu e negociador-chefe da União Europeia para o Brexit entre 2016 e 2021 © DR

Michel Barnier, antigo ministro francês da Sustentabilidade, ex-comissário europeu e negociador-chefe da União Europeia para o Brexit entre 2016 e 2021, vem a Lisboa falar sobre o futuro da Europa e os desafios colocados à União Europeia, no APED Retail Summit 2023, dia 30 de março.

"Michel Barnier apresentará a sua visão sobre os desafios colocados pelo panorama internacional e o caminho que deverá ser percorrido para reforçar a relevância política, económica e social do espaço comunitário e com impacto no nosso país", explica em comunicado a organização deste evento do setor do retalho e da distribuição. "Num ano marcado pela incerteza face ao desenrolar do conflito na Ucrânia e os efeitos económicos e sociais que se estão a fazer sentir junto das famílias e das empresas, a APED traz a Portugal um profundo conhecedor da realidade da União Europeia e dos mecanismos para fazer face aos desafios atuais."

O APED Retail Summit 2023, com o tema "Better Together" (melhor juntos, em tradução livre do inglês), conta também com a presença de outros especialistas nacionais e internacionais, no debate e antecipação das tendências futuras do setor do Retalho e da Distribuição.