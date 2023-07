Nova rota de contentores entre a China e a América Latina (Imagem de arquivo) © Getty Images via AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Julho, 2023 • 11:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O porto de Tianjin, o mais importante do norte da China, inaugurou uma nova rota marítima direta com a América Central e do Sul, informou hoje a agência de notícias estatal chinesa.

Nove navios porta-contentores de 35 mil toneladas, operados pela Wan Hai Lines, vão cobrir a rota, que passará por portos de vários países, incluindo México, Panamá, Colômbia e Equador, disse o representante da empresa Marc Shia, citado pela Xinhua.

Shia afirmou que a nova rota vai reduzir o tempo de transporte em um terço: "Os produtos, especialmente marisco congelado, frutas e legumes da América do Sul, serão transportados para Tianjin em 25 dias."

Tianjin, com uma população de 15 milhões de habitantes, fica a cerca de 130 quilómetros de Pequim.

Nos últimos anos, o porto tem-se classificado entre os 10 maiores do mundo em termos de tráfego de carga.

Em 2022, o volume de comércio entre o gigante asiático e a América Latina atingiu cerca de 486 mil milhões de dólares (452 mil milhões de euros), num crescimento anual de 7,7%, de acordo com o Fórum China-Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).