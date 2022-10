Novas sanções dos EUA contra a Nicarágua atingem negócio do ouro

Joe Biden, presidente dos EUA © JIM WATSON / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Outubro, 2022 • 08:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente norte-americano, Joe Biden, assinou esta terça-feira uma ordem executiva que proíbe as empresas norte-americanas de fazerem negócios que tenham a ver com o ouro ou outro tipo de minérios visando isolar ainda mais a Nicarágua.

De acordo com o Departamento do Tesouro, citado pela agência Associated Press, o alvo da sanções foi, em especial, o "responsável da entidade que está à frente das atividades ligadas ao negócio e à extração de minérios na Nicarágua", bem como um elemento do Governo do país.

A nova ordem executiva do presidente Joe Biden aumenta em muito um decreto da era Donald Trump que declarava que Daniel Ortega tinha "sequestrado a legislação democrática", "minado o Estado de Direito" e usado a "violência política" contra os seus opositores, além de ser uma "ameaça à segurança nacional" dos Estados Unidos.

As sanções centravam-se em Daniel Ortega, a sua mulher e o vice-presidente, Rosario Murillo, membros da sua família e num círculo de pessoas muito próximas do presidente nicaraguense.

No entanto, nenhum destas ações diminuiu o poder de cariz autocrático de Daniel Ortega, segundo a AP, citando aquele Departamento norte-americano.

O mais recente alvo do Governo de Daniel Ortega foi a Igreja Católica Romana, refere ainda a AP, lembrando que em agosto, as forças de segurança invadiram a residência de um bispo, detendo-o, bem como outros elementos da mesma.

O subsecretário de Estado do Tesouro, Brian Nelson, por sua vez, disse que "os ataques contínuos do regime de Ortega-Murillo a atores democráticos e membros da sociedade civil e a detenção injusta de presos políticos demonstram que o regime sente que não está vinculado ao Estado de Direito".

As ações dos EUA visam negar-lhes "os recursos de que precisam para continuar a minar as instituições democráticas na Nicarágua" e na América Central, adiantou.