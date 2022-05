Novo embaixador de Portugal nos EUA quer aprofundar relações entre os dois países

© Saul Loeb/AFP

Numa mensagem assinada pelo embaixador e divulgada na página de Facebook da embaixada, Francisco Duarte Lopes destacou a "longa amizade entre Portugal e os Estados Unidos da América (EUA)", iniciada pouco depois da Declaração de Independência norte-americana, em 1776, "e alicerçada na proximidade geográfica, numa perene partilha de princípios, valores e interesses e num reforço contínuo dos fluxos comerciais e de investimento, nos dois sentidos".

"É, para mim, uma honra assumir as funções de Embaixador de Portugal nos EUA. Dando continuidade ao legado dos meus antecessores, empregarei o melhor das minhas capacidades e do meu esforço para aprofundar uma relação bilateral já muito madura e especialmente próxima", disse.

De acordo com o diplomata, que deixou há cerca de dois meses o cargo de embaixador de Portugal junto da Organização das Nações Unidas (ONU), que ocupava desde 2017, as relações entre os dois países têm sido sustentadas pelos "muito relevantes contributos da tradicional, dinâmica e diversificada comunidade portuguesa e luso-americana", assim como das suas associações, "algumas já centenárias" e, também, mais recentemente, da emergente comunidade norte-americana em Portugal.

Para levar a cabo a sua nova função, Duarte Lopes contará, além da sua equipa da Embaixada, com os consulados gerais em Nova Iorque, Boston, Newark e São Francisco, do Consulado em New Bedford, do Vice-Consulado em Providence, bem como das delegações da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), do Turismo de Portugal e da equipa de ensino da Língua Portuguesa.

"Queremos também ser úteis aos cidadãos, às empresas e às instituições norte-americanas, para que Portugal e as oportunidades de negócio, de turismo e de intercâmbios culturais e académicos no nosso país, na União Europeia e nos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) sejam cada vez mais conhecidos nos Estados Unidos", acrescentou o embaixador.

Francisco Duarte Lopes, diplomata de carreira e que ocupou o posto de diretor-geral para Assuntos Europeus do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal até chegar à ONU, substitui no cargo Domingos Fezas Vital, que se tornou embaixador de Portugal em Washington em 2015.