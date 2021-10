OCDE anuncia acordo de 136 países sobre taxa mínima de 15% de IRC para multinacionais

Secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann © Ian LANGSDON / POOL / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Outubro, 2021 • 18:10

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) anunciou esta sexta-feira que 136 países acordaram a implementação de uma taxa mínima de 15% de IRC para empresas multinacionais a partir de 2023, culminando "anos de negociações".

"Uma grande reforma do sistema internacional de impostos foi hoje finalizada, com a OCDE a assegurar que as empresas multinacionais estarão sujeitas a uma taxa mínima de 15% a partir de 2023", comunicou hoje a instituição multilateral.

De acordo com a organização liderada por Mathias Cormann, o acordo compreende "136 países e jurisdições que representam mais de 90% do PIB [Produto Interno Bruto] mundial", incluindo territórios como a Estónia, Hungria ou Irlanda, que anunciaram a sua adesão ao acordo nos últimos dias.