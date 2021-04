OCDE aponta para sinais de recuperação "constante" da economia da zona euro

São sinais animadores os que surgem das economias mundiais mais desenvolvidas, incluindo o bloco da moeda única. O indicador avançado da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económicos (OCDE) dá sinais de um crescimento continuado, apesar de algumas diferenças entre as economias analisadas.

"Os indicadores compósitos da OCDE (CLI, na sigla inglesa), concebidos para antecipar os pontos de viragem da atividade económica em relação à tendência, continuam a reforçar-se na maioria das grandes economias", refere a organização sedeada em Paris.

Mas nem todas as economias estão a avançar ao mesmo ritmo. "Nos Estados Unidos, o CLI continua a aumentar a um ritmo constante, impulsionado pela expansão da confiança dos consumidores", começa por referir a OCDE, sendo que no Japão, no Canadá e na zona euro no seu conjunto, nomeadamente na Alemanha e em Itália, os CLI apontam agora para um aumento constante." Este dado é particularmente importante para Portugal, uma vez que é neste bloco que se concentram os principais clientes das exportações nacionais.

Para as economias francesa e britânica, a OCDE aponta agora para um crescimento estável, quando em março os sinais para o Reino Unido indicavam uma desaceleração da economia.

Para as chamadas economias emergentes, a OCDE aponta para uma expansão "constante", mas para "o Brasil os CLI indicam um abrandamento no ritmo de crescimento da economia.

A organização alerta a análise destes indicadores que devem "continuar a ser interpretadas com cuidado, uma vez que as medidas para conter a covid-19 e o progresso das campanhas de vacinação são suscetíveis de gerar flutuações mais elevadas do que as habituais flutuações nos componentes subjacentes e resultar em possíveis revisões."

O indicador compósito antecipa alterações no ciclo económico nos próximos seis a nove meses.