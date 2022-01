OCDE identifica moderação do crescimento em várias grandes economias

Mathias Cormann, secretário-geral da OCDE © Eric PIERMONT/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Janeiro, 2022 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A forte recuperação do crescimento desde o pico da crise económica associada à pandemia em 2020 poderá em breve moderar-se em várias grandes economias, de acordo com os últimos indicadores compósitos avançados da OCDE.

Num comunicado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) sublinha que entre as principais economias da organização é visível uma queda na dinâmica dos últimos indicadores compósitos avançados, que assinalam antecipadamente inflexões no ciclo económico para o Canadá, Alemanha, Itália e Reino Unido.

No Japão e na zona euro como um todo, os indicadores compósitos assinalam um crescimento estável, embora o pico também tenha passado.

Nos Estados Unidos, os indicadores também indicam um crescimento estável, embora o nível dos mesmos esteja agora abaixo da sua tendência de longo prazo e em França o crescimento estável em torno da tendência parece em perspetiva.

Entre as principais economias de mercado emergentes, o indicador para a Rússia continua a aumentar, embora tenham surgido agora sinais de crescimento moderado.

O indicador para a China (setor industrial) continua a apontar para uma perda de dinamismo e caiu agora abaixo da sua tendência de longo prazo.

Na Índia, o indicador continua a antecipar um crescimento estável, enquanto no Brasil a indicação é agora de um acentuado abrandamento do crescimento.

Os indicadores compósitos - hoje divulgados - são impulsionados por fatores tais como carteiras de encomendas, indicadores de confiança, licenças de construção, taxas de juro de longo prazo, registos de automóveis novos e entre outros, são indicadores cíclicos concebidos para antecipar as flutuações na atividade económica durante os próximos seis a nove meses.

As incertezas persistentes da pandemia em curso, nomeadamente do impacto da variante Ómicron nos indicadores mensais recentes, podem resultar em flutuações mais elevadas do que o habitual no indicador compósito e nos seus componentes, refere a OCDE, sublinhando que os mesmos devem ser interpretados com cuidado neste momento e a sua magnitude deve ser considerada como uma indicação da força do sinal, em vez de uma medida precisa do crescimento previsto da atividade económica.