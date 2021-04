OCDE. Investimento direto estrangeiro atinge nível mais baixo desde 2005

© EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Abril, 2021 • 12:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O investimento direto estrangeiro (IDE) caiu globalmente para 846.000 milhões de dólares no ano passado, o nível mais baixo desde 2005 e menos 38% do que em 2019, devido à pandemia, anunciou esta sexta-feira a OCDE.

Num relatório hoje divulgado, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) adianta que, devido a este forte declínio, o IDE representou apenas 1% de todo o Produto Interno Bruto (PIB) global durante 2020, o nível mais baixo desde 1999.

A queda foi especialmente acentuada nos países membros da organização, tendo as entradas de IDE caído 51% no ano passado e as saídas de IDE baixado 48%.

Entre os países não pertencentes ao G20, os fluxos de IDE caíram apenas 9% durante o ano passado, devido à recuperação na China e na Índia no segundo semestre do ano.

A China ultrapassou os Estados Unidos como o principal destinatário mundial de investimento direto estrangeiro, tendo o gigante asiático recebido 212.000 milhões de dólares (mais 13%), enquanto os EUA apenas receberam 177.000 milhões de dólares (menos 37%).

Os outros dois países que mais receberam IDE em 2020 foram a Índia (64.000 milhões de dólares, mais 25%) e o Luxemburgo (62.000 milhões, mais 313%).

O Luxemburgo, os Estados Unidos, o Japão e a China eram em 2020 os três principais emissores de investimento direto estrangeiro, acrescenta o documento.

Em particular, o Luxemburgo foi a fonte de 127.000 milhões de dólares de IDE no ano passado, um aumento de 273%.

Na União Europeia (UE), o IDE externo diminuiu 77%, atingindo apenas 13% do total global em 2020, em comparação com uma quota de mais de 30% nos dois anos anteriores, adianta o relatório da OCDE.

O influxo de IDE nos 27 países da UE caiu 70%, principalmente devido aos desinvestimentos feitos pela Holanda.