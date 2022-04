Oligarcas russos estão a tentar fugir às sanções, dizem autoridades americanas

A task-force "KleptoCapture" tem como objetivo colocar as finanças de oligarcas russos sob tensão e pressionar o presidente russo Vladimir Putin a cessar os ataques à Ucrânia © EPA/ALEXEI DRUZHININ / KREMLIN POOL / SPUTNIK MANDATORY CREDIT

Há oligarcas russos que estão a tentar evitar as sanções impostas pelos Estados Unidos e aliados, na sequência da invasão da Ucrânia. De facto, existem mesmo casos de oligarcas que embora ainda não tenham sanções aplicadas estão a mover os seus ativos. A revelação é feita à agência Reuters por Andrew Adams, um promotor norte-americano que lidera a task force KleptoCapture (uma unidade do departamento de Justiça dos Estado Unidos, criada para aplicar sanções aos oligarcas russos).

Adams deixou, no entanto, um alerta para aqueles que de alguma forma tentam escapar das sanções, referindo que existe um alto nível de cooperação internacional para conseguir descobrir para onde estão a ser levados os bens das elites russas.

O promotor explicou que muitos oligarcas tentam esconder as suas propriedades em países que acreditam ser secretos, mas que isso efetivamente não é verdade. "Existem esforços em andamento - alguns deles divulgados publicamente - para mover, por exemplo, bens móveis na forma de iates e aviões para jurisdições onde, eu acho, as pessoas têm a perceção de que seria mais difícil investigar e mais difícil de congelar", disse Adams. Mas tal não se verifica, porque os promotores dos EUA estão atualmente a receber informações de lugares que anteriormente eram considerados refúgios seguros. "Especialmente no contexto atual e no clima atual, o sentido de propósito compartilhado, acho que está a um nível recorde", revela.

Situação que antes da guerra na Ucrânia não se verificava, porque os ativos dos oligarcas estão muitas vezes escondidos atrás de "camadas de empresas de fachada espalhadas pelo mundo", o que tornava extremamente difícil conseguir seguir o rasto dos bens.

Andrew Adams escusou-se a dar detalhes de jurisdições específicas que forneceram informações à task-force, ou a nomear pessoas específicas sob investigação, mas explicou que visar ativos localizados no exterior era uma componente importante do trabalho da unidade, acrescentando que os Estados Unidos não são um país atraente para apoiantes do governo de Putin, desde cerca de 2014, devido a uma série de sanções na sequência da anexação da Crimeia por parte da Rússia.

A task force KleptoCapture - cujo nome é uma brincadeira com a palavra "cleptocracia", - tem como objetivo colocar as finanças de oligarcas russos sob tensão, com a intenção de pressionar o presidente russo Vladimir Putin a cessar os ataques à Ucrânia. Da sua equipa fazem parte promotores, investigadores e analistas de várias agências federais americanas.