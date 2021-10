OPEP+ mantém aumento modesto da produção de petróleo

Os preços do petróleo WTI (de referência nos Estados Unidos) e do Brent do mar do Norte (de referência na Europa) subiram temporariamente mais de 3%, atingindo 78,38 dólares e 82 dólares, respetivamente © AFP

Os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus aliados decidiram esta segunda-feira continuar a sua estratégia de aumentar modestamente a produção, ignorando os apelos para um aumento mais significativo.

"Tendo em conta os atuais fundamentos do mercado petrolífero (...), a OPEP+ confirmou o ajustamento da produção global mensal com um aumento de 400 000 barris por dia para o mês de novembro", anunciou o cartel em comunicado, após uma reunião realizada por videoconferência.

Os 23 membros da aliança não parecem ter pressa em retomar os níveis de produção registados antes da pandemia, o que tem levado a um aumento dos preços, numa altura em que as economias ainda estão fragilizadas pela crise causada pela covid-19.

Os mercados, que esperavam uma aceleração do ritmo, reagiram a esta decisão com uma forte subida. Os preços do petróleo WTI (de referência nos Estados Unidos) e do Brent do mar do Norte (de referência na Europa) subiram temporariamente mais de 3%, atingindo 78,38 dólares e 82 dólares, respetivamente.

Estes níveis são os mais altos registados desde novembro de 2014 e novembro de 2018, respetivamente.

Os membros da aliança OPEP+ têm uma nova reunião sobre a produção no dia 04 de novembro.