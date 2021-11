Países do euro trocam medidas de emergência por apoios à retoma de 2,3% do PIB em 2022

Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia © AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 24 Novembro, 2021 • 12:48

Os países do euro vão trocar medidas de emergência para apoio às economias durante a crise da covid-19 por incentivos à recuperação, que vão pesar 2,3% no Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, estimou esta quarta-feira a Comissão Europeia.

Os cálculos são do executivo comunitário e surgem após uma avaliação de Bruxelas aos planos orçamentais dos Estados-membros da zona euro para 2022 (que exclui Portugal, devido ao 'chumbo' da proposta de Orçamento do Estado).

Na comunicação publicada esta quarta-feira, Bruxelas assinala que "os Estados-membros [da moeda única] estão a desvincular as medidas de emergência temporárias e a concentrar cada vez mais as medidas de apoio na sustentação da recuperação" pós-crise, aposta que considera reforçar "a posição orçamental agregada da zona euro, que deverá melhorar significativamente em 2022".

No que toca às medidas orçamentais adotadas para apoiar as economias da zona euro em altura de crise, o executivo comunitário fala num peso orçamental "considerável", de 5,2% do PIB em 2021 e de 2,8% do PIB em 2022.

O executivo comunitário prevê agora "que as medidas de emergência temporárias sejam, na sua maioria, gradualmente eliminadas em 2022", passando de um peso de 3,7% do PIB em 2021 para 0,4% do PIB em 2022.

Em sentido inverso, "as medidas de apoio à recuperação deverão aumentar", do correspondente a 1,5% do PIB em 2021 para 2,3% do PIB em 2022, acrescenta a instituição, explicando que aqui estão incluídas "as medidas financiadas pela União Europeia".

Em causa estão as verbas comunitárias resultantes do Mecanismo de Recuperação e Resiliência, parte central do plano de recuperação e cujas subvenções vão "financiar 24% do total das medidas de apoio à recuperação" em 2022.

Bruxelas estima que "a absorção das subvenções do Mecanismo seja antecipada", projetando que "os Estados-membros gastem mais de 40% do montante total das subvenções atribuídas, enquanto se aguarda a decisão de desembolso na sequência do cumprimento dos marcos e objetivos".

Dados da instituição revelam inclusive que "a maioria -- mais de 70% - das subvenções durante o período de 2020-2022 será orientada para o financiamento de investimentos privados e públicos, sendo o restante canalizado principalmente para despesas correntes, planeadas para financiar medidas de apoio à recuperação, melhorar a resiliência e promover as transições verdes e digitais".

Para aceder a tais verbas, os países tiveram de apresentar à Comissão os seus Planos nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR).

Apesar de não estar considerado nesta avaliação, Portugal foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente em Bruxelas o seu PRR para aceder aos fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e o primeiro a vê-lo aprovado, tendo sido ainda dos primeiros países a receber verbas.

No início de agosto, a Comissão Europeia desembolsou 2,2 mil milhões de euros a Portugal referente ao pré-financiamento de 13% do PRR, num montante global de 16,6 mil milhões de euros.

Orçado num total de 672,5 mil milhões de euros (a preços de 2018), o Mecanismo de Recuperação e Resiliência é o elemento central do "NextGenerationEU", o fundo de 750 mil milhões de euros aprovado pelos líderes europeus em julho de 2020 para a recuperação económica da UE da crise provocada pela pandemia de covid-19.

Ainda na comunicação hoje divulgada, a Comissão Europeia observa que "a reabertura das economias da zona euro está a alimentar uma forte recuperação em todos os Estados-membros e setores".

"Prevê-se que o crescimento real do PIB [do euro] atinja 5% em 2021, na sequência de uma recuperação do consumo privado e do investimento e espera-se que a atividade económica continue a crescer rapidamente a 4,3% em 2022, enquanto o ritmo da recuperação seja desigual entre países", conclui a instituição.